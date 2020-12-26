В Бельгии 18 человек умерли после визита больного COVID «Санта-Клауса»

26.12.2020, 21:14, Новости дня

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Не менее 18 проживавших в доме престарелых в бельгийском Моле скончались от коронавируса после визита аниматора, переодетого в Санта-Клауса, который был заражен COVID-19, сообщил The Sun.

При этом аниматор, по данным издания, не знал, что болен коронавирусом, поскольку не чувствовал недомогания. С тех пор в течение месяца скончались 18 человек, передает «Московский комсомолец».

Всего примерно 121 житель и 36 сотрудников были инфицированы COVID-19. Тот факт, что жители заразились именно от «Санта-Клауса», официально не подтвержден, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что первой прививку от коронавируса в Германии получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт.