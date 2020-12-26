Мнение: Почему прозрачность лучше тендеров

26.12.2020, 21:12, Разное

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Смешной провал у коррупционеров. Налоговая выложила в интернет базу по бизнесу, который получает поддержку от государства: забиваешь туда ИНН своей фирмы, и видишь, какую помощь тебе оказали.

Любопытные бизнесмены начали проверять там свои фирмы и с удивлением обнаружили, что их, оказывается, в режиме нон-стоп консультировали за счёт государства. Жулики брали наугад фирмы из справочника, а потом рисовали бумаги, согласно которым они якобы оказывали этим фирмам какие-то услуги:

https://rmsp-pp.nalog.ru/

https://www.klerk.ru/buh/news/508659/

Посмотрел, и удивился оказывается нам, в поте лица оказывали «консультационную поддержку» в количестве 40 часов, в течении одного дня 31.07.2020 Государственное бюджетное учреждение Ярославской области.

Тоже проверила и в одном своем предприятии нашла 30 часов «Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях». А в другом 8 часов проведения семинаров.

Нас оказывается 4 раза консультировали. Удивлю завтра шефа.

Клерк пишет, что «по факту реальную поддержку получают единицы», но это, понятно, фантазии вечно недовольных журналистов — в реальности честной помощи гораздо больше, чем воровства, просто про нормальную работу государства нашим СМИ писать неинтересно.

В любом случае, воришки попались с поличным: среди бизнесменов весьма высока доля принципиальных людей, готовых тратить время на борьбу с коррупцией. Многие напишут заявление в прокуратуру, указав, что честное имя их организации использовали для распила бюджетных денег.

Единственное, что меня смущает, невнятная страничка «сообщить об ошибке в реестре» на сайте Налоговой:

https://rmsp-pp.nalog.ru/feedback.html

Там указано «направьте сообщение организации, предоставившей поддержку», из чего я заключаю, что жалобы бизнесменов имеют шанс попасть как раз к тем коррупционерам, которых бизнесмены хотят вывести на чистую воду. Впрочем, это соображение очевидно, поэтому, повторюсь, многие или сами напишут заявление в прокуратуру, или дадут поручение своим юристам.

Прозрачность здорово помогает в борьбе с коррупцией, это правильный инструмент. Тендеры, например, коррупцию только взращивают, так как порядочный бизнесмен двадцать раз подумает, прежде чем соглашаться работать на государство за самую низкую цену. Государство — тяжёлый и неприятный заказчик, часто неспособный выполнять даже прописанные на бумаге обещания, не говоря уже об обещаниях неформальных. Там, где частнику можно сделать работы за миллион рублей, с государства надо просить два миллиона, закладывая в смету запас на проволочки, бюрократию, мелкие придирки и юридическую головную боль. Тендер, однако, устроен таким образом, что там побеждает лучшая цена, из-за чего за работу стоимостью в миллион рублей государство в итоге платит полмиллиона.

В итоге или тендер укрепляется неформальными договорённостями, благодаря которым государство всё же получает нормальную услугу, или на тендере выигрывают откровенные бракоделы, которые заставляют скупого платить дважды или трижды.

Прозрачность гораздо эффективнее. Пусть чиновник выбирает поставщика самостоятельно, но потом выкладывает в интернет подробные сметы, чтобы все могли проверить, не закупает ли государство стальные гайки по 20 тысяч долларов за штуку, как это делают в США.

Я надеюсь, кстати, что когда-нибудь мы придём к прозрачности решений чиновников, которые формально являются бесплатными, а на практике выливаются в гигантские траты бизнеса. К примеру, если простой инспектор налоговой отправляет за год 5 тысяч бумажных писем с требованием лично явиться в Налоговую, он незаметно для общества растрачивает впустую 15 тысяч рабочих часов предпринимателей, которые можно скромно оценить в 50 млн рублей. За такое, конечно, надо строго наказывать, так как с технической точки зрения нет совершенно никаких проблем решать все вопросы по электронной почте.

Также настоящим бедствием являются физические адреса, которые даже сейчас, в эпоху удалёнки, по-прежнему необходимы для ведения бизнеса. Представьте: одной рукой государство поддерживает малый бизнес, а другой рукой сжимает ему шею, заставляя тратить по 100+ тысяч рублей в год на совершенно ненужный в 2020 году офис.

Вот серьёзно, уж лучше бы отменили физические адреса и ввели вместо них налог в 10 тысяч рублей в месяц. Сами по себе эти деньги небольшие, даже для начинающих бизнесменов, однако необходимость спускать их по требованию государства в канализацию демотивирует невероятно.

Из-за проблемы физических адресов и бумажных писем бизнесмены считают государство неповоротливым монстром, безнадёжно застрявшим в докомпьютерном прошлом. Это несправедливое суждение, но ложка дёгтя надёжно портит всю бочку мёда.

Полагаю, было бы здорово сделать государственный механизм прозрачным, чтобы мы имели возможность прямо спросить — почему инспектор Часожорова вызвала предпринимателя к себе в кабинет вместо того, чтобы позвонить ему по телефону или отправить письмо по электронной почте. К сожалению, пока что я не вижу простого способа, при помощи которого можно было бы заставить государство учитывать расходы бизнеса на визиты в Налоговую, на аренду пустых помещений и на выполнение прочих бессмысленных бюрократических требований.