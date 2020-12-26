 

В Раде могут снова инициировать законопроект о лишении нардепов мандата за кнопкодавство – Разумков

26.12.2020, 21:10, Новости дня
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В Верховной Раде могут повторно инициировать рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность лишить народного депутата мандата из-за кнопкодавства. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал в интервью каналу “Рада”, которое вышло 24 декабря. 

Разумков сказал, что действующий закон об ответственности за кнопкодавство не работает “в том объеме, в каком хотелось бы”. 

“Вы видели крайнее заседание Верховной Рады. Обратились все депутатские фракции и группы, мы согласовали позицию, о чем было сказано с трибуны: что будем вносить изменения в законодательство, делать его более жестким. Это с одной стороны. С другой – установим дополнительные камеры в зале Верховной Рады, чтобы можно было контролировать этот процесс и отключим рабочие места, которые не используются, потому что с них могут происходить такие неперсональные голосования”, – отметил спикер. 

Разумков напомнил, что в Раду вносили законопроект, который предусматривал лишение депутатов мандатов за кнопкодавство. 

“Я считаю, что это абсолютно правильно. Но, к сожалению, Конституционный Суд выразил позицию, что это не соответствует Конституции. Надеюсь, мы будем обращаться в Конституционный Суд с учетом тех позиций, которые им были указаны, чтобы этот вопрос был рассмотрен и возможно, мы сможем успеть до конца этой каденции принять решение: если народный депутат замечен в таких позорных явлениях – возможно, ему не стоит быть народным депутатом. […] Думаю, что нужно переформатировать тот законопроект и снова обращаться в КСУ”, – добавил он.  

Действующий закон об ответственности за неперсональное голосование вступил в силу в начале 2020 годаЗакон ввел уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн).

Последнее в 2020 году пленарное заседание Рады состоялось 17 декабря. Представитель фракции “Голос” Инна Совсун заявила, что в этот день во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета в Верховной Раде кнопкодавили.

Депутаты из парламентской фракции “Голос” обратились в комитет Рады по вопросам регламента и депутатской этики из-за кнопкодавства во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования. В комитете им сказали, что “ничего не могут сделать”.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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