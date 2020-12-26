Мнение: Эвакуация из Дюнкерка и капитуляция Франции

26.12.2020, 20:34, Разное

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Военный историк Алексей Исаев рассказывает об эвакуации из Дюнкерка и капитуляции Франции.

Аннотация:

Алексей Валерьевич Исаев рассказывает о боевых действиях весной и летом 1940 года, разгроме немецкими войсками вооруженных сил Франции, Голландии, Бельгии и Английского экспедиционного корпуса.

– Как союзники организовали эвакуацию из Дюнкерка?

– Как французы пытались выстроить новую линию обороны?

– Каков был замысел плана "Рот"?

– Как действовали Вермахт и Люфтваффе в июне 1940 года?

– Как оборонялись союзники в июне 1940 года?

– Какие потери понесли союзники?

– Какие потери понес Вермахт?

Кстати, в этом году у бразильской художницы-колориста Марины Амарал вышла вторая книга с ее колоризированными работами (первая книга "Цвет времени" отличная).

Вторая называется "Мир в огне" в и существенной части посвящена событиям второй мировой войны (некоторые работы из этой книги уже выкладывал в этом году).