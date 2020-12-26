 

В Госдуме раскритиковали Зеленского за слова о мобилизации в случае войны с Россией: Очков себе не добавил

26.12.2020, 20:30, Разное
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Украинский лидер накануне дал большое интервью. Владимир Зеленский признался, что не хочет думать о войне с Россией, но если вооруженный конфликт не избежать, то мобилизованы будут все – и мужчины, и женщины. “Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать”, – подчеркнул он.

Слова президента прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его мнению, украинские граждане испытали шок от заявления Зеленского. Агрессивная риторика совсем не добавила ему очков. Президент получит в ответ только возмущение народа, передает РИА Новости.

Депутат отметил, что Россия не собирается нападать на Украину, и единственный, кто этого не понимает – Владимир Зеленский. Бальбек добавил, что сейчас жители Незалежной переживают непростой период, и поэтому для них сейчас важнее не автоматы, а пособия и социальные льготы.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что может в любой момент позвонить президенту России Владимиру Путину, но пока “нет предмета для разговора”. Если встреча советников “нормандской четвертки” будет затягиваться, то политик сразу свяжется с коллегой, сообщает издание “Фокус”.



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