 

Виталина Цимбалюк-Романовская раскритиковала Андрея Малахова за выпуск об Армене Джигарханяне

26.12.2020, 20:28, Разное
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Виталина Цымбалюк-Романовская раскритиковала один из выпусков программы «Прямой эфир». По ее мнению, ведущий Андрей Малахов и редакторы шоу, посвятившие передачу покойному Армену Джигарханяну, поступили нечестно.
В одном последних выпусков «Прямого эфира», который ведет Андрей Малахов, создатели программы решили обговорить личную жизнь Армена Джигарханяна. Актер умер 14 ноября в возрасте в возрасте 85 лет. Моложе народного артиста на более, чем сорок лет Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей из его супруг. В прессе и Сети неоднократно поднималась тема их отношений, каждый раз это вызывало негодование у пианистки.

В этот раз она обрушилась с критикой на популярного телеведущего за обвинения, высказанные в ее адрес в ходе программы. Ранее, призналась Цымбалюк-Романовская, она старалась обращать меньше внимания на подобные высказывания и публикации, но последний выпуск шоу Малахова возмутил ее до глубины души. Музыкант отметила, что ранее считала телеведущего порядочным, но теперь поняла, что это были иллюзии.

Виталина Цымбалюк-Романовская недоумевает, что могло произойти с лучшим ведущим в жанре ток-шоу. Всю же команду, работающую над проектом «Прямой эфир», она назвала бессовестными и беспринципными людьми, готовых пойти на все ради повышения смотрибельности и рейтингов. Критерием же высоких просмотров, уверена третья жена Армена Джигарханяна, для данной ТВ-передачи, является глупость. Ранее она также пояснила о якобы имеющейся у нее информации относительно ряда гостей подобных передач, которые соглашаются говорить гадости о ней ради высоких гонораров, информирует Инфореактор.



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