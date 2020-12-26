Пегова показала, как вынуждена питаться из-за похудения

26.12.2020, 20:28, Разное

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Участница проекта «Ледниковый период» Ирина Пегова показала, как ей приходится питаться, чтобы похудеть. Вместе с дочерью актриса отправилась в санаторий, чтобы оздоровиться перед новогодними праздниками.

В конце ноября Ирина Пегова заявила, что намерена придерживаться диеты. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram знаменитость показала свой завтрак. На столе стояла икра из грибов, два куска злакового хлеба и натуральный йогурт на основе коровьего молока. Последний продукт актриса потреблять не стала. В целом она добавила, что данной пищи вполне достаточно для утреннего приема пищи.

К слову, в подмосковном санатории, где сейчас находится Пегова, время от времени появляются и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Например, певица Анна Семенович проходила там курс детокса.



Изображение взято с: Instagram @pegovairina

Участие в «Ледниковом периоде» оказалось сложным для всех участников. Ирине Пеговой пришлось сложно физически, поскольку нужно было упорно тренироваться для выполнения поддержек и тяжелых элементов. Съемки шоу уже завершились, поэтому актриса отправилась в санаторий, чтобы восстановиться, пишет портал «Слово и дело».