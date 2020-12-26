Бывший муж обложил долгами копию Заворотнюк

26.12.2020, 20:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший муж Виктор Суханов буквально обложил долгами копию Анастасии Заворотнюк Викторию Ворожбит. Экс-избранник уже больше года мстит ей за тайную связь с актером Сергеем Жигуновым.

Бизнесмен использует любую возможность, чтобы задеть бывшую жену. В адрес копии Анастасии Заворотнюк постоянно подаются иски в суд. Сейчас у Суханова и нынешней возлюбленной Сергея Жигунова длятся несколько процессов. Они делят совместно нажитое имущество. В рамках второго иска рассматриваются отдельные финансовые в споры. В последний раз медиамагнат выиграл процесс по ипотеке за большой дом, в котором он проживает.

Речь идет об особняке общей площадью 108 “квадратов”. Этот дом Ворожбит и Суханов купили во время брака. Супруги оформили ипотеку, поскольку у них не оказалось на руках всей нужной суммы. В результате муж и жена стали созаемщиками. После развода взносы по ипотеке размером 90 тысяч рублей ежемесячно стал выплачивать Суханов. Что касается Ворожбит, то она в рамках процесса раздела имущества, заявила о своих правах на 50% от стоимости особняка, пишет портал Nation News.