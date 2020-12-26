В Испании заключенный отрезал себе пенис из-за отказа жены посещать его

26.12.2020, 20:23, Новости дня

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Заключенный в Испании отрезал себе пенис в камере после того, как узнал об отказе его жены приезжать к нему в тюрьму, сообщил Daily Mail.

Сотрудники колонии Пуэрто-III в Пуэрто-де-Санта-Мария близ Кадиса на юго-западе Испании спасли жизнь мужчине, когда увидели, что он истекает кровью, передает «Московский комсомолец».

По дынным издания, пока непонятно, удалось ли медикам пришить обратно половой орган. Утверждается, что он страдал психическими расстройствами.

В 2019 году алмазный миллиардер из Израиля 65-летний Эхуд Арье Ланиадо скончался в элитной клинике на парижских Елисейских полях во время пластической операции по увеличению пениса.