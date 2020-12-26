Мнение: Перекур вместо работы, многострадальная Великобритания и отслеживание иностранных активов

26.12.2020, 20:22, Разное

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1. Аркадий Райкин убедительно доказывает пользу частной собственности вот в этом весёлом монологе, который мне прислали читатели (см. заглавное видео).

Действительно, только государство может себе позволить постоянный бардак. У частника обычно нет достаточного запаса прочности, чтобы долго нести убытки от бардака: частник или приходит в итоге в чувство, налаживая поставки строительных материалов, или разоряется, уступая место более умелому организатору.

2. Великобритания поплатилась за свои заигрывания с «коллективным иммунитетом» (британцы поначалу отказались от введения серьёзных карантинных ограничений). Теперь там не просто коронавирус, а коронавирус-мутант. И это всего лишь вишенка на торте многочисленных бед несчастной страны:

https://lenta.ru/news/2020/12/22/brit/

За первые восемь месяцев финансового года государственные займы Великобритании выросли до рекордных 240,9 миллиарда фунтов стерлингов (323 миллиарда долларов). Мутировавший коронавирус, отсутствие сделки Brexit, рост расходов на борьбу с пандемией — все это приближает экономику страны к обрыву, пишет Bloomberg.

Только в ноябре расходы превысили налоговые поступления на 31,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 42,4 миллиарда долларов). В результате Великобритания столкнулась с самым большим бюджетным дефицитом за всю свою историю (в мирное время). В четвертом квартале ожидается спад экономики, надежды на восстановление в начале следующего года исчезают, пишет издание. Виной тому мутировавший коронавирус, из-за него Лондон прекратил авиасообщение со многими европейскими странами.

Вирус в сочетании с отсутствием сделки Brexit может привести к росту заимствований до почти 450 миллиардов фунтов стерлингов (604 миллиарда долларов) в 2020-2021 годах, при этом чистый долг превысит 125 процентов ВВП в следующем году. В ноябре долг вырос почти до 2,1 триллиона фунтов стерлингов (чуть менее 100 процентов ВВП).

Пока неясно, повлияет ли эта новая, значительно более заразная форма коронавируса на эффективность разработанных к настоящему моменту вакцин.

3. Вывозить капитал из России всё сложнее и сложнее. Россиянам теперь придётся сообщать Налоговой весьма подробные сведения о своих иностранных активах:

https://lenta.ru/news/2020/12/22/aktivy/

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила усложнить жизнь богатым россиянам. ФНС расширила перечень зарубежных активов, о которых гражданам придется отчитываться, и заставила раскрывать данные о них. С 2021 года нужно будет предоставлять информацию не только о движении денежных средств, но и сведения об иных финансовых активах, указали в ФНС.

Газета «Ведомости» обратила внимание, что перечень сделан открытым. Уточняется, что речь идет о ценных бумагах, производных финансовых инструментах, долях в уставном капитале юридического лица, долях участия в иностранной структуре без образования юридического лица и «иных финансовых активах».

Что именно понимается под последним — не указано, официального комментария по этому поводу пока не было. Издание предполагает, что теперь налогоплательщиков заставят самостоятельно идентифицировать свой актив и заявить о нем. Примечательно, что до этого компании, где у россиянина нет контрольного пакета, налоговиков не интересовали.