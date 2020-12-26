Венгрия и Словакия объявили о старте вакцинации от COVID-19 на день раньше, чем планировала Еврокомиссия

26.12.2020, 20:20, Новости дня

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Венгрия и Словакия начали вакцинировать своих граждан от коронавирусной инфекции на день раньше запланированного Еврокомиссией срока – 26 декабря.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС сегодня получил достаточное количество доз препарата для всего населения Евросоюза, а также жителей стран Европейской экономической зоны – Норвегии, Исландии – 450 млн. Она сообщила, кампания по иммунизации начнется 27 декабря.

Позже министр человеческого потенциала Венгрии Миклош Каслер в Facebook проинформировал, что первую прививку от COVID-19 в стране уже сделали. Как пишет Reuters, вакцинировать граждан Венгрии начали с врача Адриенны Кертес.

Сегодня вечером стартует также вакцинация жителей Словакии, сообщило министерство здравоохранения страны в Facebook. Процесс намерены транслировать онлайн.

Главный коммерческий директор немецкой компании BioNTech Шон Маретт говорил, что страны Евросоюза до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производят его компания вместе с американской Pfizer.

Соучредитель и гендиректор BioNTech Угур Шахин отметил, что вакцина BNT162b2, скорее всего, будет эффективна и против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и некоторых странах Европы.

По его словам, вакцина показала высокую эффективность против 20 штаммов коронавируса, что может свидетельствовать и о высокой вероятности ее эффективности против британского штамма. Вакцину для экстренного использования уже одобрили несколько стран, в частности Великобритания, Канада, США, Швеция и Бахрейн.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 22 декабря в мире разрабатывается 223 потенциальных вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 декабря, в мире с начала пандемии коронавирусом заразилось более 80 млн человек. Скончалось от COVID-19 1,75 млн, а выздоровело более 45 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка