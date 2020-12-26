 

“Глава правительства” Крыма заразился коронавирусом

26.12.2020, 20:20, Новости дня
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“Глава правительства” оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк инфицирован коронавирусом. Об этом 26 декабря он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что регулярно делает тесты на COVID-19. Один из них дал положительный результат.

“В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск“, – заявил он

Гоцанюк добавил, что продолжает работать дистанционно.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1118117038644241&id=100013378661366

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

1 октября подконтрольный России “парламент Крыма” назначил Гоцанюка на должность “главы правительства”.

8 сентября 2019 года в Крыму прошли “местные выборы”.

Министерство иностранных дел Украины назвало “выборы” в Крыму грубым нарушением Конституции Украины и основополагающих норм и принципов международного права.

Представительство Европейского союза в Украине заявило, что не признает “выборы” в Крыму и их результаты.

20 сентября руководителя оккупационной администрации полуострова Сергея Аксенова снова избрали на новый пятилетний срок на ту же должность.

30 сентября Аксенов решил отказаться от совмещения должностей “главы Крыма” и “руководителя правительства”. Он внес на рассмотрение “парламента” соответствующее решение о разделении полномочий.

Гоцанюк с 2016 года занимал должность “заместителя председателя Совмина Крыма”. До российской аннексии полуострова был председателем Нижнегорской и Первомайской райгосадминистраций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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