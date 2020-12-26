Личное: “Такая химия”

26.12.2020, 19:58, Разное

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Некоторые думают, что у людей с хорошим имиджем самооценка выше, чем у людей с плохим.

Адекватная часть самооценки выше, но не самооценка в целом. Потому что на самооценку в целом всегда влияет корона, когда она есть, а есть она у большинства. И вот люди с плохим имиджем обычно имеют корону намного больше, чем люди с хорошим имиджем, и мужчины, и женщины. Просто потому, что когда имиджем занимаешься и это получается, оценка его адекватна и становится еще адекватней. А когда в имидже дыра, сверху нарастает корона, больше и больше, и вот уже реальность скрыта и мерещится, что ты – настоящее Сокровище, с химическим обаянием.

Самостоятельно разбирайте эту историю.

karnna

Здравствуйте. Эволюция!

Помогите, пожалуйста. разобраться.

Мне 50 лет, в разводе, с финансами и имиджем плохо (лиший вес почти 30 кг). Детей нет. Снимаю комнату.

Люблю обнимания и пр телесные контакты (ищу именно этого, иначе смысла общения с мужчиной не вижу). Но в сексе скованна.

Сейчас пытаюсь после развода освоить общение с противоположным полом, так как опыта в этом нет.

С А познакомилась. на СЗ. Он младше на 8 лет. В анкете было указано, что знакомится с женщинами до 50 лет, поэтому написала .

Он долго интересовался, что мне от него надо и чего я хочу, Я написала, что хочу обнимания и может быть большего. Он написал, что тоже это любит.

И мы созвонились по Ватсап по видео.

При разговоре я кокетничала, увидела, что у него загорелись глаза — поняла, что понравилась и мы встретились для прогулки.

Немного погуляли, потом пошли в парк, сели на лавочку и начали обниматься (это основное для меня). То есть он конечно начал первым обнимать, а я не возражала

Обниматься было приятно. Он пригласил сразу в гости ( снимает квартиру), я отказалась — сказала, что рано. Мы шли обратно до метро, держась за руки и я чувствовала, как проскакивали искры. Наверное смешно это читать от женщины 50 лет, но просто до этого этого не было даже в 14 лет.

Я всегда по жизни была одинокой и полько после 50 начала работать в этом направлении.

Он потом в переписке предлагал приехать к нему домой, я предлагала погулять, он вроде не отказывался, но писал, что некогда, так как он работает. Я тогда ипугалась, что могу его потерять и через неделю согласилась приехать к нему. Были хорошие обнимашки (он и в самом деле это любит) и скованный с обоих сторон секс.

Через пару часов он сказал, что ему надо работать и отвез меня домой. Я была опечалена, конечно.

Когда мы переписывались еще на СЗ, то я интересовалась про график работы — он писал, что работает на себя и может график менять.

На деле оказалось, что он работает по ночам, а днем спит. Моя СЗ всегда была недостаточной для того, чтобы ради меня он это поменял.

Через день я соскучилась и написала, что хотела бы встретиться.

Более того — я, зная его график, сняла место в гостинице рядом с ним на 10 дней и стала ждать, что он меня позовет)). Про гостиницу я конечно не сообщила ему. Написала, что переселилась поближе к работе.

Он написал, что хорошо, давай встретимся. А потом вечером написал, что нет настроения..

Я устроила по переписке нехорошую сцену. Заблокировала — разблокировала (в духе Рапунцелей).

Под щипцами он начал оправдываться, что заболел, простыл, плохо себя чувствует.

Не общались неделю. Потом я написала

Опять были хорошие обнимашки и скованный секс, хотя немного я позволила себе большего для него, но он для меня нет. Через пару часов он отвез меня на машине..

В результате за 10 дней, что я прожила в гостинице мы встретились 1 раз. И примерно с такой же периодичностью мы встречались или реже. После фактически моих уговоров. Он всегда говорил, что ему нравится, когда девушка пишет, что она любит, страдает. Что он не как некоторые — не пишет первым, раз женщина не хочет. Я сначала так и писала, но чаще встречи не становились — он писал, что работает, некогда. Поэтому перстала свои томления изливать.

Я выплескивала обиду в переписке, разрывала отношения, потом приползала обратно— короче дорвалась до отношений). А-ля первая любовь.Стыдно вспоминать.

Один раз — я даже написала обвинения — что значит не хочет и я ему недостаточно нравлюсь, иначе бы нашел время — он написал, что да, недостаточно ко мне привык.

Короче — тут понятно. Вцеписалась в парня, который хотел онли редкий секс. Но тогда я этого как будто не хотела замечать. У него не удавались отношения с девушками. Он сам жаловался, что вот он такой хороший, но не может никого найти. Я понимала, что если бы нашел — то не меня бы выбрал.

У него были длительные отношения с проживанием с девушкой, в которых ему «вынесли мозг». И мама которая его критикует, что все у него не так.

Часто вспыхивает на ровном месте, где ему кажется, что ему указывают или критикуют. Я это замечаю по вспышкам в глазах и по сжатым губам — он об этом не говорит.

Я пыталась его стимулировать по поводу частоты встреч. Пыталась в переписке распалять по поводу секса и пыталась писать, что соскучилась — но результата не было. Он только писал шланги — «здорово, хорошо, что скучаешь» и пр. И я перестала это делать. Я пыталась «наказать» его по поводу того, что если мы не видимся. Если 2-3 дня перерыв — то следующая встреча — не секс, а просто прогулка. Так хотела стимулировать, чтобы мы чаще встречались. он сопротивлялся — хотел сразу домой. но уступал.

Один раз было, что он пытался прогонять мне историю, про то, что какая то бабушка у метро нас увидела и ему потом сказала, что мы хорошая пара.

И это несколько раз повторял. Я начала говорить — что какая же мы пара, если редко видимся. Он — «ну я так работаю, надо выбирать время». Я — «я сплю, когда ты освобождаешься». Он в час обычно освобождался на объекте, иногда немного раньше — и потом ехал домой работать.

Из моментов, которые помню.

Он написал – «давай приезжай, займемся любовью». Я — «мы давно не виделись, я отвыкла, надо погулять, чтобы тебя вспомнить» (это стандартная наша переписка). Он обычно спрашивал— «а потом займемся любовью?», я отвечала — «посмотрим» (если не сильно была обижена). Или писала, что « нет» (если сильно)

Мы тогда договорились посидеть в кафе днем. Он написал, что встанет на 3 часа раньше ради этого. Но в назначенное время он опаздывал, писал, что собирается. Я подождала 15 минут. И уехала.н Он через 20 минут опоздания начал звонить — «ты где». Я написала, что «еду в метро, уехала». Он написал «ты оху.. ела. Я собрался, встал раньше, не выспался., гладил рубашку, а ты уехала» Я написала — «давай — я выйду и встретимся». Он оставил машину, сел в метро, я ждала его внутри метро., вышла по дороге. Мы увиделись и начали обнимаься (ну это всегда так). он все время говорит, что между нами химия, раз мы когда встречаемся, обнимаемся.

Он начал мня ругать мягко, что —« вот ты ушла. А если бы я обиделся на тебя и уехал — то что? Все прекратилось бы. А если бы ты не была так гм.. лояльно настроена и не вышла бы из вагона, то что?»

Что «так шутить нельзя и его все всегда ждут, а тут я не подождала. Я сказала ему, что жду 15 минут только».

Потом вышли и пошли в парк погулять. Хотя я была настроена после кафе ехать к нему — (это был случай «посмотрим»), но он видно этого не понял, что я была готова, а я не стала его разубеждать. Он был уверен, что я не согласна.

Потом мы гуляли и он начал говорить, что (а до этого было очередное расставание с ним), что что я на сайте не могу найти другого. И начал давать советы, как это лучше сделать, чтобы привлечь мужчин. Изменить возвраст, сменить неудачное фото. Что я симпатичнее, чем на фото. Короче, я подумала, что если бы он хотел, чтобы я только с ним была, то такое бы не говорил. И выдернула руку и сложила руки на груди.. Потом мы опять начали гулять и обниматься, Я хотела ему отомстить — и начала тоже ему говорить, что ему улучшить, чтобы с девушками лучше получалось. Он жадно слушал, к моей обиде. Но тоже руки выдернул сложил их на грудь)

Пом мы сидели на скамейке, он меня начал целовать, предложил — не смело — может к нему домой — я сказала , что нет и уехала. И тогда да — я сообщила ему свой возраст — он был в шоке. Очень сильном. Мы долго после этого не видились. И он перестал говорить, что мы пара.

Еще случай потом — после очередного расставания и приползания назад ( он уже прикалывался — что Ю. всегда говорит, что мы расстаемся, а в результате мы всегда занимаемся любовью). Я соскучилась тогда и мы в самом деле занимиались любовью, а не сексом. Он потом говорил, что между нами такое притяжение и что мы даже можем просто без секса обниматься и это приятно. И что даже через 6 лет если мы встретимся, то химия никуда не исчезнет.

После этого занятия любовью он в первый раз предложил мне встретиться так, как я обычно хотела — через день. Предложил приехать к нему утром (обычно мы поздо встречалссь — и в этом я шла ему на встречу — писала, что работаю допоздна — хотя реально просто его ждала, но он об этом не знал)

Я приехала утром — он был сонный. потом с кем то начал по работе говорить, я попыталась открыть форточку — он отложил телефон и наорал на меня. Я попыталась закрыть дверь — он опять наорал на меня, что шумно.Я ошарашенно села.. подумала, что тогда я здесь делаю и пошла уходить медленно с надеждой, что догонит — он на пороге меня остановил, начал извиняться. Потом был в первый раз секс, когда он для меня что-то делал. Сказал, что оказывается он просто этого не умел, а когда я начала ему подсказывать, то вот стало норм. Говорил, что это был экспеермент, встреча утром, так как он пытается найти варианты как нам встречаться с нашими графиками. И что он подумал, что между нами была такая любовь в тот раз, что он подумал.. ЧТо нао искать варианты.

Но после ухода он написал мне разраженное послание, что зачем я расчесывалась его расческой — на ней волос остался.

Я отшутилась, сказала, что на ДР мне подаришь расческу. и переписка постепенно сошла на нет. Мы не общались пару месяцев. У меня было ДР, но он не поздравил

Через пару месяцев я соскучилась, написла, «как дела», он — «что у него камень в почке, скоро операцию будет делать».

Я приехала в гости. мы поболтали. Я — «где моя расческа на ДР». Он «да я про тебя забыл вообще». Потом сказал — «точнее про расческу забыл». Мы попили чай. Он потом: «Ну вот Ю. приехала — значит все будет». Лег на кровать, блестя глазами и улыбаясь и открыв обьятья и начал приглашать меня туда. Я вспылила — «ты думаешь, что мы столько времени не видедесь и думашь, что между нами что-то будет? « Он — «ты полтора часа ехала, чтобы поговорить что ли ?» Я — «да — думала, что может помочь чем надо.» Предложила ему встать и сказала — «давай пообнимаемся без кровати и я поехала». Он отказвлся — «иди в кровать, здесь пообнимаемся»

Я ушла — он в ответ прислал СМС, что «если ты сейчас уйдешь, то мы больше не увидимся» . Я не ответила.

Через пару часов написал, что «я просто ожидал, что будут не просто обнимания, а что-то большее».

И с месяц не переписывались. Или два. Потом я соскучилась — написала — «как дела» и мы начали опять переписываться. Он написал, что «хочу тебя»,Я — как всегда — что «долго не виделись, надо сначала погулять или в кафе посидеть». Он — «я не вижу в этом смысла, приезжай». . Я — «я после такого большого перерыва не могу».

Он тогда мне написал (я заскринила даже)

«Ну я то тебя знаю и чувствую. Не забываю так быстро) Как ты:»

Меня это тронуло. Но я не согласилась. Потом он написал мне вечером, что он случайно в моем районе — и сидит в кафе. Я написала, что пусть подождет — я скоро приеду с работы. В результате через полчаса я приехала, когда кафе через 10 минут закрывалось. Он сидел один и ждал, мы сразу начали обниматься. Он опять начал говорить, что «вот какая между нами химия. и мы даже если через год увидимся, что всегда так будет»

Потом мы вышли на улицу, он предлагал поехать к нему — я сказала, что мне поработать надо и не могу. Он начал меня целовать на остановке — это было так романтично, как любовь, когда 2 влюбленных не могут никак встретиться. Я говорю, что жалко, что у нас с твоим таим графиком не получается. он — что «ради тебя я могу поробовать его изменить, могу раньше вставать, но вот пытаюсь и не получается». Я —что «я слдалала все возвможное, чтобы мы виделись, но не получается». Он — что «надо пытаться и идти навстречу, что если оба будут уступать, то все получится».

Через день я ему написала, что «давай встретимся»— а он — что «не могу в ближайшие дни — работаю» Опять короче все как вседа…

Я не знала как его выманить и написала, что переезжаю — надо сумки помочь донести. Он написал «хорошо, но почему такси не можешь взять», что он может приехать, но поздно так как на объекте. Будет в 11. Я позвонила в 11, он сбросил трубку и я потихоньку пошла с сумками сама. По дороге остановилась, чтобы его заблокировать, но увидела сообщение, что он выезжает. Позвонил потом матерясь, тчо я плохо адрес написала и он не тулда заехал. Я ему в ответ — что сама дойду. он — что он только про адрес плохо выразился, а так — он едет.

Пришли ко мне домой, я напоила-накормила — говорю — давай пообнимаемся. он — с язвительной улыбкой — что «тебе только обнимашки нужны и больше ничего. Ну давай». Мы легли обниматься, он начал меня гладить, потом говорит через некоторое время — «странно, что я тебя глажу. Я думал, что реально надо только сумки донести». И что думал, что «у тебя уже есть другой.» Я ему ответила, что «ну.. скажем так – у меня есть варианты».

Он: « у тебя всегда были варианты» Я: «ну-да..» Он: «Ну надо смотреть не слова, а на действия. А в действиях — ты сейчас со мной»

Начали обниматься, секс, но я чувствовала, что он как будто отодвинут немного и зажат. И все не так чувствительно в обнимашках.

Потом он уехал, у него операция через день, я на переписке. поддерживаю. Он пролежал после операции только 2 дня, потом домой.

Я тогда начала думать — почему он думал, что я не хочу с ним быть. Подумала, что может я была холодна с ним. Вспомнила, что он писал несколько раз — «приезжай — бери такси, я оплачу», а я писала, что «нет». И полумала, что наверное надо больше показывать, что я нему расположена. И что может он этого не видит. И начала писать ему всякие милые слова.» Милый, скучаю и пр.» Он про свои чувства никогда не пишет.

А всегда шлангует, что ему «приятно это читать». Что «хорошо, что я его любила» Что «старая любовь как сгущенка — никогда не проходит». Я ему написала, что на самом деле мне было кого просисть о переезде, но я хотела, чтобы он мне помог. Он ответил —«Это приятно. Значит я в твоем сердце» Короче — ничего про то, что он чувствует ко мне — одни шланги. А он когда-то мне говорил, что девушки его на слове поймать не смогут. Если он говорит — «попытаюсь», то это же не значит, что он это будет делать — он же и в самом деле пытается. ЧТо его девушкам не поймать — он увернется))

А тут еще была такая история — мы расставались одно время потому что я лежала в больнице — а он ко мне не приехал, хотя я просила. И вот тут прошло несколько месяцев — и он в больнице.

Я его спрашиваю — «может привезти что в больницу» — он присылаеат в ответ список — что он любит из еды. На выбор несколько вариантов сладкого или мясного. И по каждому пункту что лучше и какая колбаса и пр.)) .

Я написала, что привезу—но не смогла тогда — с работой не получилось — поздно освободилась. Не потому что хотела его наказать, а реально так получилось

Написала потом, что я оказалась в его шкуре. Обижалась на него тогда, что он ко мне не приехал в больницу, написав, что работаешь. А вот сейчас я сама не могу приехать, так как реально работаю. Он — пишет и настаивает, что ему бы очень хотелось, чтобы я привезла все таки его список. Я ннаписала, что завтра привезу. Но его завтра выписали уже

Он написал, что все понимает. И что мы «как нибудь, когда нибудь увидимся»

Я усилила МИ-Ми в письмах. Он отвечал односложно. «Здорово, хорошо, приятно». Короче ухой начала его кормить.

Написала — что « могу приехать помочь чем-то». Он- «не могу встретиться».

Потом я ему как то написала, что «Чем занят? Только не пиши, что работаешь) ».

Он «Отстань»

Я была в шоке. и поняла, что забомбила его своей заботой и мими в переписке. Вспомнила, что на мои нежности он в ответ — ничего, кроме шлангов.

И вот он мне пишет «отстань»..

Я тогда заплакала даже — так обидно было.

Он потом начал писать одно за дуругим что-то гневное — Что н работает с клиентами, звонит, назначает им встречи, пишет поставщикам и пр..

Я я с умылкой и издевкой спрашиваю — работает ли он.

Я настрочила кучу СМС, что не это имла в виду и что я не издевалась, а что переживаю, что он с раной после операции работает.

Он написал, что рана зажила.

И все — несколько дней я не писала.

Сейчас недавно опять сосучилась. написала — «Хорошо».

Он «Что?)»

Я «Хорошо, что рада зажила»

Он «да»

Я через сутки — «будешь брать ипотеку бери 2 комнаты, чтобы было где жене спать, когда ты по ночам работаешь»

Он «да)»

И я не понимаю и не вижу — как он ко мне относится.

Как мне с ним общаться и есть ли смысл продолжать.

Спасибо, что дочитали