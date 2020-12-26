 

Мнение: Пряник от Путина…

26.12.2020, 19:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Большая часть информации, которую я использовал при подготовке публикации «Там, где исчезают миллиарды», о том, как образовался долг Молдовы Газпрому в 7 млрд долларов, была получена благодаря тому, что молдавский мой кишиневский знакомый Александр Петков стал миноритарным акционером «дочки» Газпрома – молдавской АО «Молдовагаз»,  – прикупив всего две акции.

Поэтому меня ничуть не удивило, что семилетнему киргизскому школьнику Рустаму Ташматову президент России Владимир Путин подарил тульский пряник. А не акцию Газпрома. Хотя мальчик в письме президенту России просил исполнить на Новый год его мечту — стать акционером «Газпрома» или «Роснефти». Нов письме Путину мальчик  написал и о том, что не знает вкуса тульских пряников…

В Кремле, видимо, решили, что пряник – безопаснее акции Газпрома. Мальчик-то смышленый, неровен час начнет, как миноритарий, требовать от Газпрома отчетов…

В Россотрудничестве бодро отчитались о церемонии вручения мальчику путинского подарка, которая прошла в Российском центре науки и культуры в Бишкеке: «В свете софитов и под прицелом телекамер Дед Мороз вручил Рустаму тульский пряник, портрет Владимира Путина с автографом и термокружку, точно такую же, как и та, которая стоит на столе президента во время публичных мероприятий, в том числе ежегодной пресс-конференции 17 декабря» (отсюда) .

Судя по фотографиям, киргизский мальчик вроде бы доволен и пряником…

Фотография мальчика с путинскими подарками отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Мнение: Только не дворником и не учителем!

30.10 / Спустя 45 лет опубликовано письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи

06.10 / Мнение: Почему нас бесят дизайнеры?

22.12 / Названы самые популярные в РФ марки и модели машин в канун Нового года

16.07 / Мнение: Очередная империя потянулась на выход

16.12 / “Профессионал высшего уровня”: премьера назвали кандидатом на смену Зеленскому

10.11 / Победителей конкурса “Новые классики” объявят 29 ноября

19.07 / Всадник без головы из Южного Техаса

02.12 / Лукашенко пригрозили санкциями за отказ выполнять договоренности с Путиным

30.06 / “И спелись, и спились”: Галкин выступил в лесу с Басковым и Мазаевым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска