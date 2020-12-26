Мнение: Пряник от Путина…

26.12.2020, 19:52, Разное

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Большая часть информации, которую я использовал при подготовке публикации «Там, где исчезают миллиарды», о том, как образовался долг Молдовы Газпрому в 7 млрд долларов, была получена благодаря тому, что молдавский мой кишиневский знакомый Александр Петков стал миноритарным акционером «дочки» Газпрома – молдавской АО «Молдовагаз», – прикупив всего две акции.

Поэтому меня ничуть не удивило, что семилетнему киргизскому школьнику Рустаму Ташматову президент России Владимир Путин подарил тульский пряник. А не акцию Газпрома. Хотя мальчик в письме президенту России просил исполнить на Новый год его мечту — стать акционером «Газпрома» или «Роснефти». Нов письме Путину мальчик написал и о том, что не знает вкуса тульских пряников…

В Кремле, видимо, решили, что пряник – безопаснее акции Газпрома. Мальчик-то смышленый, неровен час начнет, как миноритарий, требовать от Газпрома отчетов…

В Россотрудничестве бодро отчитались о церемонии вручения мальчику путинского подарка, которая прошла в Российском центре науки и культуры в Бишкеке: «В свете софитов и под прицелом телекамер Дед Мороз вручил Рустаму тульский пряник, портрет Владимира Путина с автографом и термокружку, точно такую же, как и та, которая стоит на столе президента во время публичных мероприятий, в том числе ежегодной пресс-конференции 17 декабря» (отсюда) .

Судя по фотографиям, киргизский мальчик вроде бы доволен и пряником…

Фотография мальчика с путинскими подарками отсюда