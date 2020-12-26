Мнение: Можно не платить

26.12.2020, 19:50, Разное

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Конституционный суд РФ разрешил не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа 50 с лишним миллиардов долларов, которые присуждены им международным арбитражем. Проблема в том, что юрисдикция Конституционного суда России не распространяется за ее пределы. А потому никакой силы за рубежом не имеет. Соответственно, арестовывать имущество и активы в пользу бывших акционеров ЮКОСа за рубежом будут, не обращая внимания на любые решения, действующие внутри России. Жаловаться же на их действия можно будет куда угодно – хоть в Спортлото.

То, что государство в начале-середине нулевых незаконно и откровенно фальсифицировано "отжало" активы ЮКОСа у его акционеров в пользу друзей президента, никак не отменяет того факта, что сам ЮКОС был создан по результатам совершенно грабительской приватизации. Здесь ситуация "вор у вора дубинку украл". Но Путин не мог объявить активы ЮКОСа несправедливо приобретенными, так как это ставило под вопрос вообще весь процесс разворовывания государственной собственности в девяностые. Поэтому и была изобретена кривая схема с налоговыми претензиями и липовой "Байкалфинансгрупп", которая захватила активы ЮКОСа с последующей их передачей "добросовестным" покупателям.

Теперь же Запад, пользуясь тем, что отъем собственности был выполнен грубо и крайне убого с точки зрения юридической чистоты, получил легитимный способ изъятия собственности, и нет никаких особых сомнений, что рано или поздно, но бывшие активы ЮКОСа – а это практически вся Роснефть – в том или ином виде будет конфискованы Западом. Кремлевские кидалы настолько примитивны, что не сумели создать юридически безупречную схему перехвата собственности. Все было сделано, как на обычном вещевом рынке времен их рэкетирской юности. И закончится всё вполне предсказуемо.