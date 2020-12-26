Мнение: Тоталитарные календари на 2021-й год
26.12.2020, 19:26,
Разное
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Как обычно, в конце года, выходят тоталитарные календари на следующий год.
Схема простая – любой из представленных календарей можно скачать в высоком разрешении, распечатать и повесить на стену у себя дома или на работе. Товарищи одобряют, антисоветчики скрежещут зубами. Автор большинства работ художник Дмитрий Малкин. За распространение спасибо сайту Swalker.ru
https://swalker.org/news/4301-sovetskie-kalendari-na-2021-god.html – по ссылке можно скачать архивы с календарями для последующей печати
Также напоминаю для любителей тоталитарных календарей о "Сталинском календаре на 2021-й" год посвященном великим стройкам коммунизма.
Писал про него вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/6324762.html
Источник: Colonel Cassad
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