Ведущий «Жди меня» сообщил, что Татьяна Арнтгольц ждет первенца

26.12.2020, 19:40, Разное

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Александр Лазарев-младший, который является ведущим программы «Жди меня», объяснил отсутствие на съемочной площадке Татьяны Арнтгольц декретным отпуском. Соведущий супруги Марка Богатырева раскрыл ее тайну прямо на всю страну.

В конце осени стало известно о том, что Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за звезду сериала «Кухня». Актриса и Марк Богатырев в своих отношениях всегда руководствовались принципом «счастье любит тишину», поэтому скрывали подробности своего романа. Новость о беременности артистки вскрылась случайно.

Коллега Татьяны Арнтгольц по программе «Жди меня» успокоил зрителей, когда пришел в студию один. По словам Александра Лазарева-младшего, с актрисой все нормально, и он рад сообщить «по-новогоднему чудесную новость». Соведущая взяла на пару дней декретный отпуск, так как находится в интересном положении и подарит своему супругу в 2021 году ребенка. После этого заявления все социальные сети и паблики начали распространять информацию о беременности Татьяны Арнтгольц. Пара пока эти сведения не комментирует и, судя по всему, до рождения первенца обсуждать с прессой личную жизнь не станет.