Медики объяснили, почему не стоит бояться нового штамма коронавируса

26.12.2020, 19:40, Разное

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Медики объяснили, почему не стоит бояться нового штамма коронавируса, идентифицированного на территории Юго-Восточной Англии. Признаков, указывающих на развитие более тяжелого заболевания, пока не было обнаружено.

Как рассказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, новый штамм вируса SARS-CoV-2 может быстрее распространяться, по сравнению с другими существующими штаммами коронавируса. Как пишет healthline, на сегодняшний день было зарегистрировано более 1000 случаев заболевания новым вариантом COVID-19.

Большее число заражений зафиксировали на юге Англии, но эти цифры продолжают стремительно расти, отметил Хэнкок. ВОЗ в курсе событий, а общественное здравоохранение Великобритании следит за ситуацией. По словам специалиста, очень маловероятно, что штамм не отреагирует на вакцину, однако важно оставаться бдительным.

Что означает появление нового штамма коронавируса?

Кандидат медицинских наук, доцент Школы общественного здравоохранения Университета Невады в Лас-Вегасе, Брайан Лабус утверждает, что на самом деле нет четкого определения того, что такое “новый” штамм. Вирус может отличаться либо тем, как он распространяется, либо тем, как взаимодействует с иммунной системой, из-за одной или нескольких мутаций.

Ученые способны идентифицировать новые штаммы, потому что они регулярно исследуют и анализируют генетический материал вируса, чтобы искать изменения. Когда подобные изменения обнаруживаются у людей с немного другим заболеванием или у тех, кто быстрее распространяет вирус на остальных, появляются утверждения о новом штамме, отметил эксперт.

Стоит ли беспокоиться?

По словам Брайана Лабуса, мутация вирусов происходит постоянно, это считается нормальным, естественным явлением и происходит, когда вирус размножается. “Если есть мутация, это еще не повод для беспокойства”, – отмечает медик. Многие мутации не влияют на вирус, так как в генетическом коде много избыточности. Некоторые из них вредны и затрудняют распространение вируса.

Если штамм распространяется легче или вызывает более серьезную болезнь, стоит волноваться. Но мутации, которые могут привести к таким последствиям, редки. Поэтому медики не обсуждают тысячи различных штаммов вируса с различной степенью тяжести и распространения. Что касается нового штамма, идентифицированного в Соединенном Королевстве, Лабус отметил, что мутации находятся в спайковом белке, что может позволить ему легче распространяться.

Эффективность вакцин против нового штамма SARS-CoV-2

Лабус согласился с оценкой Хэнкока, заявив, что новый штамм вряд ли повлияет на эффективность медицинских препаратов против коронавируса. “Когда мы разрабатываем вакцины, мы знаем, что вирус является движущейся мишенью, поэтому это заложено в конструкцию”, – рассказал он. Специалисты пока не понимают, что значит данная мутация и способна ли она повлиять на эффективность созданной вакцины.

Важна постоянная бдительность

Поскольку пандемия COVID-19 продолжается, необходимо сохранять бдительность и соблюдать все рекомендуемые меры предосторожности. Это касается и тех, кто уже был вакцинирован или выздоровел после инфекции COVID-19. В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) напомнили о важности ношения масок, сохранении физической дистанции, чтобы обезопасить себя и окружающих. Исследователи продолжают изучать, какой тип защиты будет вырабатываться после вакцинации и как долго продлиться иммунитет.