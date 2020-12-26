Названы пять экстренных симптомов COVID-19, требующих немедленного внимания

26.12.2020, 19:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Медики назвали пять экстренных симптомов COVID-19, требующих внимания и немедленного вмешательства врачей. Они могут быть связаны с распространением мутировавшего в Англии штамма коронавируса.

Новый вариант не является более вредным, чем предыдущие мутации, но более передаваемым. Для собственной защиты и тех, кто наиболее подвержен риску заражения, следует реагировать на предупреждающие признаки вируса самоизоляцией. В течение всей пандемии органы здравоохранения адаптировали списки возможных симптомов в зависимости от развития ситуации с COVID-19. Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рассказали о пяти экстренных симптомах, указывающих на проникновение вируса SARS-CoV-2 в организм. К ним отнесли такие признаки как: появление проблем с дыханием, постоянная боль или дискомфорт в области груди, нарушение концентрации внимания, синеватые губы или лицо.

В данном списке перечислены не все возможные предупреждающие сигналы. По данным NHS, основными симптомами коронавируса являются: высокая температура (жарко прикасаться к спине или груди); появление нового, непрерывного кашля; потеря или изменение обоняния или вкуса. По данным специалистов, большинство людей с COVID-19 имеют один или несколько таких симптомов.

Исследователи занимаются изучением природы нового мутировавшего штамма, однако предварительные данные указывают на то, что вирус является более передаваемым, в отличие от предыдущих мутаций. Как пишет Express, в Центре математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, выяснили, что мутировавший вариант на 56% более передаваем, чем другие штаммы. Это может привести к новым случаям госпитализаций и повышению смертности в следующем году, прогнозируют ученые.