 

Шойгу открыл зимний фестиваль в подмосковном парке «Патриот»

26.12.2020, 19:38, Новости дня
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу зажег огни на главной елке Вооруженных сил РФ и открыл каток на соборной площади у храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот».

«Год был непростой, были события радостные и не очень (…) Что бы хотелось пожелать на будущий год? Чтобы он, конечно же, был лучше, намного легче, веселее и, самое главное, здоровее. Чтоб все вы были здоровы, чтоб все были живы, чтоб этот год принес много-много добра и счастья в каждую семью», – сказал Шойгу, открывая зимний фестиваль, передает РИА «Новости».

«Пора зажигать елку. Не хочу быть Дедом Морозом, но скажу: елку зажечь!» – продолжил министр.

После этого зажглись огни на главной елке Вооруженных сил России. Также Шойгу дал старт зимнему фестивалю и открыл каток площадью более 3 тыс. квадратных метров, который залили на соборной площади перед главным храмом ВС России.

Во время церемонии открытия на лед вышли фигуристы и хоккеисты ЦСКА с показательными выступлениями. Вместе с хоккеистами на лед вышел министр обороны, его заместители – Руслан Цаликов и Татьяна Шевцова, а также командующий ВМФ Николай Евменов.

На протяжении фестиваля, который продлится всю зиму, каток, как и аренда коньков, будут бесплатными для всех гостей. Также для посетителей организовали еще несколько зон с зимними активностями, в том числе площадку с самым большим в Подмосковье тюбинговым спуском. Длина самой большой из горок составляет более 50 метров. Кроме того, гости фестиваля получат возможность поиграть с хаски и прокатиться на упряжке.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, при этом участникам гуляний следует носить маску, чтобы защититься от коронавирусной инфекции.



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