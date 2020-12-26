Мнение: Запрет на агитацию в интернете, блокировка американских соцсетей и штраф для коррупционера

26.12.2020, 19:32, Разное

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1. Госдума в первом чтении приняла законопроекты, которые предполагают введение запрета на незаконную предвыборную агитацию в интернете. Проблема в том, что пока не было дано внятных публичных пояснений, что является незаконной агитацией, а что не является, и попадает ли выражение своего личного мнения под этот закон. Читатель gaz_v_pol пишет:

https://olegmakarenko.ru/2031150.html?thread=782825006#t782825006

Интересен вводимый запрет на незаконную агитацию в интернете. Написано максимально рамочно, без конкретики. Но вообще-то, если смотреть формально, незаконной агитацией считается любой призыв голосовать за или против каких-то кандидатов, указание на то, за какую партию будет голосовать избиратель, описание возможных последствий избрания какого-то кандидата, распространение информации, где преобладают сведения о кандидате в сочетании с позитивными и негативными комментариями, при условии, что ее изготовление не оплачено из избирательного фонда кандидата и не согласовано с избиркомом.

Спрашивается, если какой-то избиратель призовёт в соцсетях своим читателей к голосованию за какого-либо кандидата — будут ли за такое штрафовать? (если не было оплаты через избирательный фонд и согласования с избиркомом). А если это не просто избиратель, а владелец популярного ЖЖ или Ютуб-канала с большим числом подписчиков?

Закон сформулирован нечётко, мнения юристов разделились (см. например обсуждение здесь).

2. Готов для подписания законопроект, который позволит заблокировать в России американские соцсети:

https://lenta.ru/news/2020/12/25/censura/

В Совете Федерации одобрили законопроект, согласно которому возможна блокировка YouTube, а также соцсетей Facebook и Twitter за цензуру российских СМИ, сообщает «РИА Новости».

Согласно документу, зарубежные IT-платформы могут быть заблокированы для российских пользователей в случае, если будут ограничивать доступ к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, которая публикуется российскими медиа. Решение о мерах будет приниматься при согласовании с Министерством иностранных дел России.

Также вводится возможность для Генпрокурора страны присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ. Ответные меры включают блокировку, замедление трафика и административные штрафы — от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.

В пояснительной записке к документу авторы указывали, что Twitter, Facebook и YouTube в 2020 году блокировали информацию российских СМИ.

С одной стороны, ограничивать такими мерами свободу слова, пускай даже американскую, дело неблагодарное. Тем более, что большинство россиян использует тот же Ютуб скорее для просмотра развлекательного контента, а не ради какой-либо политики (что, разумеется, не мешает навязывать аполитичным зрителям в рекомендациях политические видео вполне определённого толка).

С другой стороны, Россию совершенно явно дискриминируют в американских соцсетях, причём не только на уровне СМИ, но и на уровне простых россиян.

Лично я бы, пожалуй, Ютуб блокировать не стал, однако решение принимаю не я.

3. В России осудили ещё одного чиновника-коррупционера, приговорив его к 15 годам лишения свободы, а ранее изъяв незаконно нажитые активы на 11 миллиардов рублей:

https://tass.ru/proisshestviya/10353421

Также коррупционеру был выписан штраф на 49 миллионов рублей. Если активы были изъяты достаточно тщательно (а имущество, как теперь принято, забирают в том числе и у родственников), коррупционер ушёл в минус даже в чисто финансовом плане.

Как я ранее писал, воровать невыгодно:

https://olegmakarenko.ru/2021963.html

Государство должно работать над тем, чтобы донести это правило до общества.