 

В Испании выявили новый штамм коронавируса. Известно о четырех инфицированных

26.12.2020, 19:30, Новости дня
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В Мадриде выявили как минимум четыре случая инфицирования новым штаммом коронавируса, который в середине декабря обнаружили в Великобритании. Об этом 26 декабря заявил заместитель главы департамента здравоохранения Мадрида Антонио Сапатеро, сообщает El Mundo.

По его словам, трое инфицированных – члены одной семьи: отец, мать и сестра, их родственник недавно прибыл из Британии, но его инфицирование пока не подтвердили. Четвертый случай не связан с этой семьей. Его зафиксировали у 20-летнего гражданина, который прилетел из Лондона 20 декабря.

Сапатеро отметил, что эти подтвержденные случаи являются первыми, обнаруженными в Испании. Изучаются еще три вероятных случая инфицирования новым штаммом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала пандемии в Испании коронавирусом заразилось более 1,8 млн человек, из них более 49,8 тыс. скончались.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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