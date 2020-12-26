Известный белорусский военный комиссар: Да, я – ябатька. Видео

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26.12.2020, 19:30, Новости дня
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Слово ябатька появилось в качестве хештега на футболках и толстовках участников провластных митингов в Беларуси в августе, “Новая газета” предполагает, что такой мерч – полностью российский продукт, так как белорусы Александра Лукашенка никогда не называли батькой: много лет он был Лукой, а в последнее время получил прозвище Саша три процента. 

Газета “СБ. Беларусь сегодня” называет Кривоносова “активным военкомом, который с [оппозионеркой Марией] Колесниковой на митинге дебатировал и оппозицию у проходной завода жег глаголом” и самым известным военным комиссаром в Беларуси. Он поддерживает политику Лукашенко и выступал за это “где мог”. 

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.


видео

Видео: Открытые медиа. Новости / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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