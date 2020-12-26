Мы все теперь сдохнем? – Личное мнение

26.12.2020, 19:14, Разное

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Всю прошлую неделю внимательно следила за ситуацией с новым штаммом коронавируса. Пересрали все — и простые люди, и власти. Говорили, вирус на 70% заразнее, а теперь вышли новые данные — заразнее он на 56%, согласно самым свежим исследованиям.



Фото: Соцсети

Комментариям публичных врачей, для которых, что мужские яички, что околоплодные воды — один диагноз, я не верю. Поговорила с нормальным доктором, вот что он объяснил.

Становиться заразнее и заразнее — это нормальный путь эволюции любого вируса. Нет никаких данных, что заражение новым штаммом несёт большие риски летальности. Скорее, наоборот — люди легче теперь болеют.

Так ли опасна сама по себе повышенная заразность? На самом деле, нет, учитывая сложившуюся ситуацию, объясню.

На днях я провела опрос в своём Телеграм-канале — хотела посмотреть реальное положение дел сегодня. Оказывается, 40% уже переболели, 60 — ещё не болели или не знают, что болели, так что коронавирусу стало намного сложнее распространяться.

Когда фактически половина людей имеет иммунитет, вирус должен становиться заразнее, чтобы выжить. Рост заразности на 56% компенсирует 40-процентный, как минимум, иммунитет населения, так что темпы распространения инфекции остаются прежними.

Мы все сдохнем? Отнюдь, мы все переболеем. В апреле пандемия закончится, потому что сформируется 70-процентный коллективный иммунитет.

Год пандемии продемонстрировал, что ничего-то не знает не только Джон Сноу, но и все мы. Кривая заражений совпадает с «испанкой», будто не было 100 лет прогресса в медицине.

Перестали ссать коронавируса?