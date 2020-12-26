Мнение: Объявление

26.12.2020, 19:06, Разное

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Друзья, техподдержка площадки Вебинар.ру, на которой проходят мои тестирования, пыталась разместить всех оплативших, и в результате их криворукости на странице продажи появились 6 свободных мест, которые новые участники купили.

Всем этим участникам будут возвращены деньги площадкой с извинениями. На тест они не попадут.

Я места не добавляла и поэтому на тестирование смогут попасть только те, кто купили места во время их официальной продажи.

Третьего потока не будет.

И еще у меня такой вопрос.

Два участника купили места на первый поток до того, как я повесила объявление в блоге 23-го декабря в 11-00.

Это значит, что они либо каким-то образом подобрали ссылку, либо получили информацию от площадки.

Я видела фамилии этих двух участников. Прошу их написать, можно мне в личку, и рассказать, как удалось купить место до того, как я опубликовала объявление. Санкций для них не будет никаких.

И последнее. Если кто-то стал свидетелем спекуляции местами, напишите мне об этом, но с фактами.