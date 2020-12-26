Мнение: «Тьфу на вас», а не 57 млрд долларов…

26.12.2020, 19:00, Разное

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Конституционный суд России вынес решение, по которому Россия может проигнорировать решение международного арбитража в Гааге и не платить 57 млрд долларов бывшим акционерам компании ЮКОС. 50 миллиардов долларов за экспроприацию активов в начале 2000-х годов. Еще 7 миллиардов набежало в качестве пени.

Международный арбитражный суд в Гааге еще в июле 2014 года решил, что Россия в начале 2000-х провела «полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить и завладеть активами», одновременно удалив с политической арены главу ЮКОСа — Михаила Ходорковского. В 2016 году Окружной суд Гааги отменил это решение после апелляции Москвы. Но в феврале этого года Апелляционный суд Гааги все-таки обязал Россию рассчитаться бывшим акционерам ЮКОСа.

А КС разрешил России ответить акционерам ЮКОСА «тьфу на вас»…

Мне вот интересно акционеры ЮКОСА утрутся? Или инициируют процедуру ареста активов России по всему миру? И начнутся аресты отделений Сбербанка, ВЭБ или ВТБ за пределами России? Самолетов авиакомпании «Россия»? Танкеров, загруженных нефтью Роснефти?

В общем, в 2021 году, похоже, скучно не будет….

Рис. отсюда