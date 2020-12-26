 

Мнение: Блэкауты

26.12.2020, 18:58, Разное
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Сообщается, что в Китае начались масштабные блэкауты – пока в некоторых провинциях. Причина – санкции, которые ввело китайское правительство на поставку угля из Австралии в отместку за то, что Австралия выступила инициатором расследования проектного характера коронавирусной эпидемии с целью возложить на Китай ответственность (в том числе и материальную) за потери мировой экономики.

Проблема в том, что значительная часть электрогенерации Китая – угольная, а основные поставки угля шли как раз из Австралии.

Быстро заместить австралийский уголь ни по объемам, ни по теплотворной способности не получается. Соответственно, запасы угля на электростанциях в ряде провинций – Чжэцзян, Хунань, Цзянси, Шэньси и Гуандун – близки к исчерпанию, что вынуждает власти провинций вводить нормирование подачи электроэнергии.

Как долго продлится ситуация – неизвестно. Российские угольщики пытаются воспользоваться ситуацией, но нарастить поставки в столь короткие сроки невозможно. Плюс российский уголь с точки зрения теплоты сгорания, зольности и иных характеристик отличается от австралийских сортов.

Скорее всего, Китай будет вынужден смягчать санкции и разрешать поставку австралийского угля. Распространение отключений энергии может пагубно сказаться на оживающей с большим трудом китайской экономике.

Источник: Эль Мюрид



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