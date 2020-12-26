 

Медик оценил закрытие границ с Британией из-за нового штамма COVID

26.12.2020, 18:46, Новости дня
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Закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса нецелесообразно, поскольку этот тип COVID-19 выявлен в других странах Европы, сообщил французский медицинский специалист Жан-Даниэль Лельевр.

«Нет, я не думаю, что это (закрытие границ – прим. ВЗГЛЯД) очень действенно. Поскольку…вариант вируса выявлен в других странах Европы», – сказал специалист по вакцинации, заведующий отделением иммунологии и инфекционных заболеваний больницы имени Анри Мондора во французской коммуне Кретей Жан-Даниэль Лельевр, передает РИА «Новости».

По его словам, в Европе такие масштабы перемещения населения, что возможность изоляции одной страны от других иллюзорна. Медик отметил, что новый штамм вируса распространяется в несколько большей степени, чем предыдущий, но о его повышенной опасности данных нет.

Напомним, консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

На фоне выявленного штамма почти полсотни государств и Гонконг (специальный административный район Китая) приостановили транспортное сообщение с Британией.



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