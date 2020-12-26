Глава правительства Крыма заболел коронавирусом

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26.12.2020, 18:46, Новости дня
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Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.

«Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск», – написал Гоцанюк на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что продолжает работать дистанционно. «Постоянно нахожусь на связи с главой республики, своими заместителями и коллегами. Дорогие друзья, не пренебрегайте мерами безопасности, берегите себя и своих близких, будьте здоровы», – добавил глава крымского правительства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом остается напряженной в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке. Она также сообщила, что в период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, при этом участникам гуляний следует носить маску, чтобы защититься от коронавирусной инфекции.



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