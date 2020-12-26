 

Путин сказал обо мне: “Восемь лет пускай баланду похлебает”. Получилось 10 – Ходорковский

26.12.2020, 18:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший владелец ЮКОСа, российский бизнесмен и оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону сказал, что президент России Владимир Путин прагматичен и в определенном смысле сентиментален.

О таких качествах главы России бизнесмен сказал после того, как вспомнил о помиловании в 2013 году.

– Он же мне изначально (не мне, а другому человеку, который мне передал) (Путин) сказал (обо мне): “Восемь лет пускай баланду похлебает”. Получилось 10. […] Возникла прагматичная ситуация с Олимпиадой, когда он хотел наладить отношения с Западом. И освободил же он не только меня, но и Pussy Riot. Это тоже аргумент. Ну и, наконец, сентиментальность, конечно, – рассказал он.

Путин понимал, что если бы оппозиционер вышел по сроку, то не застал бы живой свою мать, сообщил Ходорковский.

– Он меня отпускает к маме, а маму в это время отпускают из больницы. И она в последний раз возвращается в Москву. Так меня к ней не отпускают… Меня под конвоем доставляют до борта немецкого самолета и отправляют в Берлин, где она до этого была в больнице. И мама прилетает в Берлин ко мне уже из Москвы и остается там. Она еще один раз вырывалась на несколько дней в Москву, – вспомнил бизнесмен.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Цифровой юань может бросить вызов гегемонии доллара

22.12 / Американские ученые выяснили, как избавиться от беспокойных мыслей

05.10 / СМИ обвинили Трампа в сокрытии результатов первого теста на COVID-19

29.10 / Петиция о ликвидации ОАСК. Зеленский инициирует консультации с Высшим советом правосудия

04.09 / Сербия решила продолжать закупать дешевый российский газ

11.08 / Закон о выходном дне для россиян старше 40 лет вступил в силу

13.08 / Умер актер Сергей Куницкий

19.09 / В трагическую для Польши годовщину Валенса выложил фото с советскими солдатами

08.09 / Охлобыстин отреагировал на решение суда по Ефремову

14.11 / Вспышку желтой лихорадки зафиксировали в Нигерии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска