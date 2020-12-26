Путин сказал обо мне: “Восемь лет пускай баланду похлебает”. Получилось 10 – Ходорковский

26.12.2020, 18:38, Новости дня

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Бывший владелец ЮКОСа, российский бизнесмен и оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону сказал, что президент России Владимир Путин прагматичен и в определенном смысле сентиментален.

О таких качествах главы России бизнесмен сказал после того, как вспомнил о помиловании в 2013 году.

– Он же мне изначально (не мне, а другому человеку, который мне передал) (Путин) сказал (обо мне): “Восемь лет пускай баланду похлебает”. Получилось 10. […] Возникла прагматичная ситуация с Олимпиадой, когда он хотел наладить отношения с Западом. И освободил же он не только меня, но и Pussy Riot. Это тоже аргумент. Ну и, наконец, сентиментальность, конечно, – рассказал он.

Путин понимал, что если бы оппозиционер вышел по сроку, то не застал бы живой свою мать, сообщил Ходорковский.

– Он меня отпускает к маме, а маму в это время отпускают из больницы. И она в последний раз возвращается в Москву. Так меня к ней не отпускают… Меня под конвоем доставляют до борта немецкого самолета и отправляют в Берлин, где она до этого была в больнице. И мама прилетает в Берлин ко мне уже из Москвы и остается там. Она еще один раз вырывалась на несколько дней в Москву, – вспомнил бизнесмен.