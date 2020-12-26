 

В Житомире перевернулась автоцистерна с газом. Жителей ближайших домов эвакуировали

26.12.2020, 18:38, Новости дня
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В Житомире 26 декабря в результате ДТП перевернулась автоцистерна с газом. Из-за угрозы взрыва жильцов близлежащих домов эвакуировали. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

“26 декабря в 13.58 в Житомире по ул. Чудновская водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок. Жертв и пострадавших нет. Цистерна повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м³)”, – говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, полиция перекрыла движение на указанном участке и эвакуировала 12 человек из двух близлежащих домов.

Для обеспечения пожарной безопасности от ГCЧС привлекли 15 спасателей и четыре единицы техники, добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5190188684332323

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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