Мнение: Ведьмаку заплатите чеканной монетой!
26.12.2020, 18:26,
Разное
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Для тех, кто пропустил, не заметил, все еще раздумывает: у вас все еще остается возможность дать ГОДОВУЮ оценку блога Сапожника! Пока оценки хорошие, но в ваших силах сделать их еще лучше! Заодно в комментах прошу отметить, какие темы или направления в Новом году вам были бы наиболее интересны – будем развивать.
Итак, голосуй рублем!
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Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik
Он людям товарищ, всегда он за нас!
Ведьмаку заплатите – за все, за все это! (с)
Источник: Размышления вольного социолога
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