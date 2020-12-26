Мнение: Ведьмаку заплатите чеканной монетой!

26.12.2020, 18:26, Разное

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Для тех, кто пропустил, не заметил, все еще раздумывает: у вас все еще остается возможность дать ГОДОВУЮ оценку блога Сапожника! Пока оценки хорошие, но в ваших силах сделать их еще лучше! Заодно в комментах прошу отметить, какие темы или направления в Новом году вам были бы наиболее интересны – будем развивать.

Итак, голосуй рублем!

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Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Он людям товарищ, всегда он за нас!

Ведьмаку заплатите – за все, за все это! (с)