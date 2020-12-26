 

Мнение: Ведьмаку заплатите чеканной монетой!

26.12.2020, 18:26, Разное
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Для тех, кто пропустил, не заметил, все еще раздумывает: у вас все еще остается возможность дать ГОДОВУЮ оценку блога Сапожника! Пока оценки хорошие, но в ваших силах сделать их еще лучше! Заодно в комментах прошу отметить, какие темы или направления в Новом году вам были бы наиболее интересны – будем развивать.

Итак, голосуй рублем!

Сбербанк 5469 3800 1126 6748
Альфа-банк 5559 4727 0227 8982
Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Он людям товарищ, всегда он за нас!
Ведьмаку заплатите – за все, за все это! (с)

Источник: Размышления вольного социолога



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