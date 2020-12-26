Мнение: Выборы

26.12.2020, 18:06, Разное

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Завтра состоятся президентские выборы в Центрально-Африканской республике. Нам, казалось бы, это глубоко безразлично, да так оно и есть, но интерес к событию внезапно оказался подогретым очередной интервенцией российской военщины. Интервенцией, конечно, назвать это сложно — всего 300 военнослужащих (официально 300, а на самом деле сколько — вопрос темный). Но факт остается фактом — Путин, который ранее обходился негласным присутствием наемников в этой «холи шит каунтри», был вынужден срочно и спешно, невзирая на огласку, вводить военных. Спешка и нервозность, которые сопровождали вторжение, неплохо была продемонстрирована разнобоем в показаниях — посол в ЦАР Титоренко и замминистра Богданов вначале категорически отрицали, Песков на прямой вопрос туманно рассказывал о наличии поводов для серьезной обеспокоенности, но фактическое признание самого руководства ЦАР о переброске российских официальных военных и публикации в африканской и западной прессе вынудили буквально через день признавать факт вторжения.

В общем, теперь и ЦАР тоже наш, а потому дела местных тоже внезапно стали нашими, так как суффикс «-наш» к названию любой страны означает, что в эту сторону льются миллиарды из щедрого российского бюджета. В особенности в нынешней ситуации, когда даже врачам, сидящим в «красных зонах», умудряются не выплачивать обещанное.

Выборы в ЦАР выглядят вполне обыденными с местной точки зрения. 17 кандидатов, все сплошь уважаемые люди. Нынешний президент, два экс-президента, четыре премьера, отпрыски покойного президента и даже бывшего императора. Но реальным противником нынешнего президента был только один — бывший президент Франсуа Бозизе. И Конституционный суд принял решение отстранить Бозизе с туманной формулировкой морально-этического характера. Тут же местная республиканская гвардия лихим налетом захватила особняк Бозизе и понеслась.

Отстранение Бозизе привело к тому, что лютые враги и противники — христианская Антибалака и исламистская 3R (возникшая на месте Селеки) вместе с примкнувшими коллегами-оппозиционерами 17 декабря объявили о создании Коалиции патриотов за перемены, поставившую перед собой цель свержения президента Туадеры. Дела у патриотов пошли быстро и хорошо, буквально за две недели они сумели взять территорию со столицей Банги в кольцо нескольких фронтов и отрезали Банги от Камеруна — фактически единственное окно за рубеж ЦАР. Обстановка стала настолько тревожной для Туадеры, а наличных сил у него настолько мало, что он был вынужден срочно запросить помощь у братского людоедского режима в Кремле, а также у руандийцев, которые в данном случае представляют интересы Китая в регионе.

Бросать в бой наемников российской ЧВК было бессмысленно — наемники в ЦАР по другому профилю — сугубо охранному. Что именно они охраняют — вопрос интересный, но главное в том, что использовать их в качестве карательной зондеркоманды против повстанцев было сочтено нецелесообразным. На такую работу и пришлось срочно отряжать кадровых военных, забросив вначале их, а затем вдогонку добрасывая к ним технику — БРДМ, вертолеты, которые прибывают и сейчас в ЦАР по воздуху военно-транспортными бортами. Другого сообщения с этой «холи шит» просто нет. И не то что сейчас нет, а нет вообще.

Вот на этом фоне и будут проходить завтра выборы, победителем на которых, конечно, объявят президента Туадеру, а его противники итоги столь же естественно не признают. В этом плане боевые действия будут идти, не интересуясь итоговыми цифрами, которые нарисует местный ЦИК.

Когда-нибудь, конечно, мы узнаем многие подробности про путинские войны за рубежом. Война в ЦАР интересна лишь фоном происходящего: что именно так позарез нужно охранять в этой дырище даже по африканским меркам, что пришлось срочно, теряя тапки, вводить туда войска, даже не пытаясь прикрыть вторжение рассказами про то, что российскую военную форму можно купить в ЦАР на любом местном привозе.