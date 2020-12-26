 

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли чемпионат РФ в парном катании

26.12.2020, 17:54, Новости дня
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Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали трехкратными чемпионами РФ по фигурному катанию, победив в парном катании на чемпионате страны в Челябинске.

Тарасова и Морозов, лидировавшие после короткой программы, получили за свой произвольный прокат 147,58 балла. В сумме пара набрала 228,23 балла и заняла итоговое первое место, передает РИА «Новости».

Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,99), замкнули тройку призеров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (221,39).

Чемпионат РФ в Челябинске завершится 26 декабря.

В сентябре Морозов сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. Дуэт пропустил этап Кубка РФ в Сызрани.



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