Психолог рассказал об опасности дневного сна

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26.12.2020, 17:54, Новости дня
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Попытки доспать днем увеличивают возможность ночных кошмаров до 80%, сообщил кандидат психологических наук, сомнолог, клинический психолог высшей квалификационной категории Алексей Мелехин.

«Дневной сон обязательно следует исключить. Если вздремнете днем, это собьет цикл бодрствования», – цитирует АГН «Москва» Мелехина.

По его словам, при таком режиме произойдет инверсия ритма, нервная система не поймет, зачем ей спать ночью. «И если днем вы доспите, доберете часы, то такой сон, конечно, освежит вас в дневное время, но вероятность того, что ночью будут тревожные сновидения, кошмары, поверхностный сон, увеличивается до 80%», – отметил сомнолог.

Он также подчеркнул, что для бодрости и преодоления сонливого состояния следует заниматься физическими упражнениями или использовать больше источников света.

Ранее главный внештатный кардиолог минздрава Крыма Валерий Садовой заявил, что сон на боку может быть вреден для позвоночника, а из-за сна на животе повышается внутрибрюшное давление.



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