В Россию из Сирии вернулись 19 детей

26.12.2020, 17:54, Новости дня

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Еще 19 детей из РФ в возрасте от трех до 15 лет, которые находились в зоне боевых действий в Сирии, вернулись на родину, скоро их направят родственникам, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«Сегодня днем в подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого находились 19 детей в возрасте от трех до 15 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Дамаска», – цитирует РИА «Новости» Кузнецову.

Уточняется, что сразу по прибытии все дети направлены в медицинское учреждение Москвы для прохождения необходимых профилактических осмотров. После того, как обследования будут завершены, а также выдержан период обязательного карантина, дети будут переданы их ближайшим родственникам и уедут в четыре региона Российской Федерации – Республику Дагестан и Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области.

«Дети сначала были немножко напуганы, а потом, когда увидели снег, это было такое счастье. Кто-то озоровал, кто-то постарше просто присматривался – снег они увидели впервые. Конечно, сейчас самое главное, что дети дома. В ближайшие пару дней будет обследование, потом приедут родственники и надеюсь, по крайней мере я очень просила врачей, чтобы под Новый год дети оказались в теплой домашней обстановке», – подчеркнула омбудсмен.

Уточняется, что в настоящий момент уже готовы документы на 96 детей, находящихся в лагерях беженцев на территории Сирии.

Кроме того, Кузнецова сообщила, что взяты пробы ДНК у 36 детей, которые находятся на территории Турции, для определения их причастности к российским гражданам.

«Недавно стало известно, что российские дети могут находиться на территории Турции. Согласно полученной информации, они могли туда попасть, перейдя границу после выхода из сирийского лагеря Аль-Холь. В настоящий момент на территории Турецкой Республики взяты пробы у 36 детей», – заключила она.

Напомним, в августе на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет Министерства обороны РФ с 26 российскими детьми из Сирии. 7 сентября 2019 года в Москве приземлился самолет с российскими детьми, ранее обнаруженными в тюрьмах на территории Сирии. Кроме того, 10 июля спецборт МЧС РФ доставил в Москву более 30 российских детей, находившихся в иракских тюрьмах. Помимо того, в июне в Россию из Сирии прибыл самолет с пятью несовершеннолетними сиротами.