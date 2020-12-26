 

Глава BioNTech надеется, что пандемию коронавируса возьмут под контроль к зиме 2022 года

26.12.2020, 17:46, Новости дня
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Основатель немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин (вместе с американской Pfizer компания выпускает вакцину от COVID-19) надеется, что пандемию коронавируса удастся взять под контроль к зиме 2021–2022 годов. Такое мнение он высказал в интервью Deutsche Welle.

В частности, Шахин назвал “очень важным шагом” начало массовой вакцинации от коронавируса в Европе (старт кампании запланирован на 27 декабря).

“Мы ожидаем, что прививки помогут тем, кому их сделают. К примеру, мы надеемся, что люди старшего возраста будут меньше попадать в больницы уже в ближайшие месяцы. Мы также ожидаем, что, когда позволят использовать вакцины и других производителей, мы сможем выработать достаточное количество доз, чтобы достичь необходимого уровня иммунизации населения на уровне 60–70%. Это поможет нам взять пандемию под контроль к зиме 2021-2022 годов”, – подчеркнул он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 26 декабря коронавирусом в мире заразилось почти 80 млн человек, из них 1,75 млн скончались, более 45 млн выздоровели.

В нескольких странах уже началась кампания по массовой вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech (в частности, в США, Великобритании, Канаде). Также в некоторых странах мира на стадии регистрации находятся вакцины от компаний Moderna, AstraZeneca и Sinopharm.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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