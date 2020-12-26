 

“Все журналисты об этом спрашивают”. И.о. главы САП ответил, будет ли принимать участие в конкурсе на должность руководителя ведомства

26.12.2020, 17:46, Новости дня
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И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук рассматривает возможность участия в конкурсе на должность постоянного руководителя САП. Об этом он рассказал в интервью hromadske, которое вышло в эфир 25 декабря. 

“Об этом все журналисты, когда берут интервью, спрашивают. Я говорил: “Давайте все-таки дождемся, когда конкурс объявят”, – сказал Грищук, отвечая на вопрос журналиста. 

По словам Грищука, что конкурс должны были объявить в октябре – ноябре. 

“Но октябрь, ноябрь, уже декабрь заканчивается – конкурс еще не объявлен. Мысли такие [об участии в конкурсе] есть и были. Категорически говорить “нет” или “да” – неправильно. Возможно там в положении о конкурсе будет прописано то, что я физически не смогу принять участие – и я голословно сейчас заявлю. Хочу дождаться положения и правил игры по этому конкурсу, чтобы сказать: “Да, я подхожу”. То есть я рассматриваю такую возможность”, – добавил Грищук. 

В САП нет руководителя с августа, когда предыдущий глава – Назар Холодницкий – ушел в отставку. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. 

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона “О прокуратуре”).

6 октября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что новый глава САП будет избран в ближайшие месяцы”13 октября комиссия начала работу, сообщало агентство УНН

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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