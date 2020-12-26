 

Украина отремонтировала буксир “Яны Капу”, который в 2018 году был захвачен РФ

26.12.2020, 17:46, Новости дня
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Доковый ремонт украинского рейдового буксира “Яны Капу”, который в 2018 году был захвачен российской ФСБ, завершен. Об этом 25 декабря сообщило издание “ArmiaInform”

Буксиру вернули обороноспособность, он сможет выполнять задания по назначению. В ходе ремонта на “Яны Капу” очистили, исправили дефекты, заменили поврежденные фрагменты корпуса и палубы и покрасили их. 

Восстановлено системы главного двигателя, в частности осуществлен ремонт газохода, топливных насосов, клапанов пожарной системы и компрессоров. Также на буксире провели ремонт донно заборной аппаратуры, рулевого и якорного устройств, электрооборудования, внутренних помещений, отметило издание. 

“Яны Капу” стоял на ремонте в Одессе – в порту его постоянной дислокации – с начала мая 2020 года. Туда его перебазировали после длительного ремонта (он начался в феврале 2020-го) на военно-морской базе в Очакове Николаевской области. В Одессу буксир прибыл своим ходом. 

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских “судах” и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Дело против них в РФ не закрыли.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия вернула корабли без каких-либо условий.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что корабли были разграблены.

По предварительной оценке, сумма убытков, причиненных Россией трем кораблям Военно-морских сил ВСУ, составляет не менее 55,5 млн грн, говорил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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