 

В Киеве отреагировали на слова Лукашенко о “тоннах оружия из Украины”

26.12.2020, 17:06, Разное
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Александр Лукашенко продолжает объединять остатки своего электората с помощью запугивания “внешним врагом”. На этот раз иностранное вмешательство, по словам Батьки, было осуществлено с территории Украины.

Александр Григорьевич заявил, что в Белоруссии якобы раскрыта террористическая группировка, которая возила оружие с Украины. В Незалежной не оставили без внимания одиозные высказывания последнего диктатора Европы.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в стране считают слова Лукашенко инсинуациями. В Киеве озвученную информацию Батьки категорически опровергают, подчеркнул он.

Отмечается, что очередной выпад белорусского президента вписывается в его тактику по устрашению своего народа. Власти Украины дали понять, что страна не является врагом Белоруссии.

Напомним, что Лукашенко использует для реализации своих амбиций даже стратегических союзников. Так, перед президентскими выборами в Белоруссии Батька обвинил Россию в том, что с территории страны были отправлена группа подготовленных граждан, которые якобы собирались устроить провокации и дестабилизировать ситуацию.



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