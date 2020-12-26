Ученые рассказали, могут ли посиневшие губы быть симптомом COVID-19

26.12.2020, 17:04, Разное

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Ученые из США рассказали, могут ли симптомом COVID-19 быть посиневшие губы. По их словам, нередко этот признак свидетельствует о тяжелой форме коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день большинство людей отлично знают всю основную симптоматику COVID-19. Однако есть ряд признаков, которым не уделяется должного внимания. Одним из них – посиневшие губы. Если человек заметил у себя данный симптом, то важно обратить внимание и на другие изменения.

У здоровых людей губы синеют из-за воздействия низких температур, тогда у них замедляется кровоток. В нормальных условиях эта часть лицо должна иметь красноватый или же розовый цвет. Все это свидетельствует о достаточном числе кровяных телец.

Синие губы при коронавирусе говорят о том, что у зараженных есть одышка. Кроме затрудненного дыхания, фиксируется давление и болевые ощущения в груди, нарушения сна, дезориентация.

Посинение губ может свидетельствовать не только о наличии COVID-19, но и о других патологиях. Среди них врожденные пороки сердца, ХОБЛ, астма, легочные инфекции, сердечная недостаточность, отравление токсическими веществами.