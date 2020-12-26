Американский аналитик раскрыл планы США «открыть врата ада»

26.12.2020, 17:04, Разное

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Американский аналитик Майкл Пек раскрыл планы Белого дома на военную агрессию против ряда стран мира. Так, ранее власти США намеревались «открыть врата ада», развязав военные действия, которые повлияли бы на всю планету.

Секретные доклады Пентагона

Аналитик Майкл Пек из США раскрыл данные, содержащиеся в одном из секретных документов спецслужб Вашингтона. Согласно его данным, Пентагон в свое время был намерен буквально открыть врата преисподней, преследуя собственные интересы. Оказалось, что в Пентагоне всерьез обсуждали возможность начала третьей мировой войны. Главные цели американских военных при этом находились бы в Китае и России. Пек привел слова бывшего генерала ВВС США Кертиса Лемея, который призывал «бомбить Москву и Пекин и вернуть их обратно в каменный век».

Варианты третьей мировой войны

Однако, по мнению эксперта, в случае реально развернувшейся третьей мировой войны в 1960-х годах ее исход был бы совсем не таким. РФ и Китай выстояли бы и вернулись к прежней жизни, чего нельзя сказать о других регионах, превратившихся в огненное поле. Согласно планам ядерной войны США рассчитывали уничтожить Советский Союз и КНР как «жизнеспособные общества», об этом говорят опубликованные в базе данных некоммерческого Архива национальной безопасности документы. Пентагоном был разработан комплексный оперативный план для регулирования многочисленных военных целей и связанных с ними вариантов.

Среди вариантов ядерного целеуказания предполагались как атака на вооруженные силы противника, так и нападения на ядерные и обычные силы, а также целенаправленные бомбардировки городов. Вашингтон намеревался разрушить волю блока КНР и СССР и их способности к сопротивлению благодаря утрате статуса крупных промышленных держав. Новый баланс сил обеспечил бы США мировое господство на долгие годы.

Уничтожение СССР и Китая, как жизнеспособных сообществ

Согласно военным планам Пентагона, вследствие разрушения городов была бы ликвидирована промышленная основа, а также нанесен значительный урон демографии Советского Союза и Китая. Оба государства, согласно планам американской военщины, должны были исчезнуть как жизнеспособные общества. Так, уровень смертности достиг бы 30%, при этом, исходя из численности населения Китая, эта цифра уже тогда была сверхсложной задачей, для выполнения которой потребовались бы непомерные усилия.

При осуществлении атаки на большое количество населенных пунктов КНР, заверяет аналитик, была бы уничтожена лишь небольшая часть жителей. Однако уже после учета трех десятков городов с наибольшим приоритетом для нападения снизилась бы норма отдачи от израсходованного ядерного оружия. Несмотря на существующие расчеты и доклады о неэкономичности уничтожения такого огромного количества народа в Китае, как пишет «Ньюинформ», военное руководство США считало приемлемым способом борьбы истребление жизнеспособности общества в СССР и Китайской Народной Республике.