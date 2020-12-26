 

Ученые обнаружили у йети ДНК белого медведя

26.12.2020, 17:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британские исследователи во время проведения исследования обнаружили у йети ДНК, принадлежащее белому медведю. Для анализа они взяли шерсть некого существа, который было 30 лет назад убито охотников в Гималаях.
Один из исследователей обратил внимание на чучело, сделанное из данного неопознанного существа. После его детального изучения стало понятно, что белый медведь и убитый зверь – дальние родственники. Не исключено, исследователи имели в виду не современный вид животных, а тот, который уже давно полностью вымер.

Научные сотрудники предположили, что снежный человек представляет собой так называемую смесь бурого и белого медведей. В связи с этим у йети наблюдается поведение, такое же как и у вышеназванных животных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / В Ленинградской области убили депутата горсовета Выборга Александра Петрова

16.07 / «Они издеваются над нами»

06.08 / Личное: Куры вымирают!

10.09 / Мнение: Тихая кончина

29.08 / Мнение: Как я выбрал друга

25.11 / Врач рассказал о витамине, который значительно снижает риск развития рака

07.11 / “Фарш невозможно провернуть назад”: Подписчики Анатолия Шария подвергли критике его предложение по Крыму

02.07 / Как “русские” евреи изменили Израиль

30.07 / В Подмосковье врачи спасли проткнутого насквозь подростка

09.10 / Мнение: страна быль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска