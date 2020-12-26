Ученые обнаружили у йети ДНК белого медведя

26.12.2020, 17:04, Разное

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Британские исследователи во время проведения исследования обнаружили у йети ДНК, принадлежащее белому медведю. Для анализа они взяли шерсть некого существа, который было 30 лет назад убито охотников в Гималаях.

Один из исследователей обратил внимание на чучело, сделанное из данного неопознанного существа. После его детального изучения стало понятно, что белый медведь и убитый зверь – дальние родственники. Не исключено, исследователи имели в виду не современный вид животных, а тот, который уже давно полностью вымер.

Научные сотрудники предположили, что снежный человек представляет собой так называемую смесь бурого и белого медведей. В связи с этим у йети наблюдается поведение, такое же как и у вышеназванных животных.