 

В Таганроге ужесточили доступ на аэродром после ЧП с «самолетом Судного дня»

26.12.2020, 17:02, Новости дня
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Режим доступа и охраны на аэродроме Таганрога дополнительно усилен после инцидента с кражей аппаратуры из «самолета судного дня» Ил-80 в начале декабря, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

«По факту инцидента на аэродроме «Таганрог-Южный» ведется следствие. Организована комплексная проверка всех деталей и обстоятельств произошедшего», – приводит ТАСС сообщение ОАК .

Также в корпорации пояснили, что украденное оборудование в начале декабря, не было связано с непосредственным функциональным предназначением самолета. «Самолет прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры», – добавили в ОАК.

Ранее сообщалось, что в  ограблении «самолета Судного дня» заподозрили работников таганрогского аэродрома. Из самолета исчезло 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. По одной из версий, в составе деталей были драгоценные металлы, ради которых и было совершено ограбление.

Ил-80 – командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют «самолетом Судного дня».



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