 

«Британский» штамм коронавируса обнаружили в Швеции

26.12.2020, 17:02, Новости дня
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Мутировавший штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружен у гражданина Швеции, который вернулся из Британии, сообщила руководитель отдела Агентства общественного здравоохранения Сара Бюфорс.

По ее словам, этот человек приехал из Великобритании и оставался на самоизоляции после возвращения домой, члены его семьи не заразились, передает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию SVT.

«С тех пор, как появилась информация, мы усилили наблюдение. Сегодня мы анализируем тесты всех, кто возвращался из Великобритании с октября. В понедельник мы вышли с рекомендацией для всех, кто путешествует, пройти тестирование, чтобы мы могли отследить инфекцию и гарантировать, что этот вариант вируса не распространяется в Швеции», – отметила Бюфорс.

Ранее правительство Японии подтвердило информацию об обнаружении нового штамма COVID-19 у пяти человек, которые прилетели в страну из Великобритании.

Напомним, консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

На фоне выявленного штамма почти полсотни государств и Гонконг (специальный административный район Китая) приостановили транспортное сообщение с Британией.



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