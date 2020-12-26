 

Япония решила полностью закрыть границы из-за нового штамма коронавируса

26.12.2020, 16:55, Новости дня
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Правительство Японии объявило о полном закрытии границ в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Nikkei.

Решение вступит в силу 28 декабря и будет действовать как минимум до конца января. Пересекать границу государства смогут только японцы и иностранцы со статусом резидента Японии.

Правительство решило закрыть границы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом – в последние три дня суточный прирост не опускается ниже 3 тыс., а 25 декабря было подтверждено более 3,7 тыс. новых случаев, что является абсолютным максимумом с начала пандемии.

Кроме того, в стране подтвердили как минимум пять случаев заражения новым штаммом коронавируса, который в середине декабря обнаружили в Великобритании.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала пандемии в Японии коронавирусом заразилось более 218 тыс. человек, из них более 3 тыс. скончались.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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