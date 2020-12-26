Мнение: И ЧЕМ же у меня не клипы?

26.12.2020, 16:32, Разное

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Некий поц вчера написал в ЖЖ, что моё видео с моими фотками на песню Наговицына “Давай, гуляй, братва жиганская” – не как-нибудь, а “самое откровенное гавно с претензией на творчество, которое видел”. И я вспомнил, как мне одна такая же писала, мол, разве нарезка видео – это теперь называется “клип”? Нет, блин, НАРЕЗКА – это, таки да, ещё не клипы. Но, когда ты хочешь показать, допустим, как Тарас Коршун Мурку “так любил, что за измену убил” и закопал, а потом с грустью вспоминал о ней, а во всём сериале их совместных сцен хрен да маленько и он её там вообще ненавидит (что, скажем так, слегка затрудняло мою работу), то это уже таки КЛИП! Да, вейс мир, я как вспомню, сколько резал, подбирал и удалял (“Нет, это неудачная сцена, зрители не поверят”, “А-а, зараза, эта строка в песне длится пятнадцать секунд, а сцена, которая сюда подходит, десять” или “Блин, опять два раза одну сцену показывать, потому что он сидит в кресле один раз в фильме, а у меня по сюжету его воспоминания идут два раза, ладно, вот здесь поставлю обрезанную, без этого кадра, а здесь – полностью, хотя ненавижу два раза одну и ту же сцену использовать, но что делать…”), так вздрогну! И нет, я не понимаю, почему ТАКУЮ работу, могущую уже считаться режиссёрской, НЕЛЬЗЯ считать клипом! И часто так приходится в клипах искать, подбирать, кроить, склеивать, убирать, вырезать, в общем, по три дня иногда сидишь, а потом тебе разные альтернативно одарённые пишут, мол, я бы за полчаса такое сделал! Ну сделай, блэт, что же не делаешь-то, если такой умный?

А вообще, мне кажется, некоторые люди существуют только для того, чтобы ругать чужое творчество. Нет, у тебя не роман, а чёрт-те что уровня школьных сочинений (хотя, когда проходил педпрактику, что-то не видел, чтобы школьники такое писали) и хвалебные отзывы ты сам себе пишешь (вот это больше всего доставляло), нет, у тебя не стихи, а “КГ/АМ” (и по фигу, что они даже премировались областной газетой, про победу в конкурсе у Евгения Ткачука уже не вспоминаю), нет, ты не артист (вот они бы мне это хоть раз повторили, когда приходится какую-нибудь ниибически сложную роль вроде Квазимодо – кстати, как вспомню, как приходилось из себя выжимать голос Петкуна, так опять вздрогну и понимаю, что больше никогда не соглашусь такое играть – во время простуды ежедневно репетируешь), нет, у тебя не клипы, а нарезка видео, которую за полчаса можно сделать… В общем, как у Астафьева: “Не-еээээээ… Не-еээээээ… Не-еэээээ….” Так и хочется спросить – ребята, вы что, без хулы жить не можете, что ли? Если чьё-то творчество не обругал и не смешал с грязью, то всё, день зря прошёл, значит?

И кстати, если у меня не клипы, а г-но, то что же моего уровня на “Ютубе” никто не достиг, а?! Вот сколько смотрел чужие клипы, все ниже моих по качеству, не похоже, что авторы СТАРАЛИСЬ при их изготовлении! Вот смотрел, например, клип на песню “Как жаль, она мне не жена”, так там герои просто то танцуют, то целуются, то яблоки едят! Смотрел клип по сериалу “Годунов”, так там вообще просто нарезка сцен с Фёдором Романовым и Ксенией, без всякой попытки подогнать их под текст. Или смотрел клип на песню “Давай за них” по “Кремню”, вот бы где, казалось, можно развернуться, так нет, герой просто тупо лупит врагов под эту музыку всё время, вот тебе и весь “клип”! Что же никто, кроме меня, так не парится с видео (и с тем, например, как закончить клип на песню “Жаль, нет ружья”, если ВСЕ кадры героя с ружьём из “Полнолуния” уже использованы, а песня ещё не закончилась), как я, если это так легко и можно сделать за полчаса? Ответит мне кто-нибудь из этих мегакритиков, хулящих моё творчество, или звездоболы?