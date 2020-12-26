Политолог Дзермант о неудаче протеста в Белоруссии: Кардинального сдвига не произошло

26.12.2020, 16:14, Разное

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Многие ругают белорусскую оппозицию за инертность и нерешительность. При этом гражданскому обществу удалось многого добиться за прошедшие месяцы.

Большое количество людей объединилось для того, чтобы двигаться в сторону цивилизованных ценностей и работающих государственных институтов. Директор Центра изучения и развития континентальной интеграции “Северная Евразия” Алексей Дзермант объяснил, в чем состоит успех и в чем заключается неудача протеста.

По словам политолога, активисты смогли воспользоваться ошибками Лукашенко. Благодаря этому весь мир увидел, какими методами власть в стране удерживает свои позиции.

Даже в условиях противостояния белорусы смогли остаться миролюбивыми людьми, которым близки базовые ценности, отметил Дзермант. При этом политолог выразил мнение, что протестной прослойке населения не удалось взять на себя инициативу, поскольку так называемый глубинный народ оказался в большинстве.

Кроме того, переменам помешал и сам Лукашенко, который заручился поддержкой силовиков. Ставка на жесткое подавление протеста и отказ от диалога сыграли на руку последнему диктатору Европы.

Напомним, что массовые акции протеста проходят в Белоруссии с августа 2020 года. Лукашенко на регулярной основе говорит о том, что все волнения в стране связаны с иностранным вмешательством в политические дела Белоруссии.