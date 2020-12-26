 

Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский

26.12.2020, 16:14, Разное
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Непростой для всего мира год близится к завершению. Самое время проанализировать сделанное, признать ошибки и обозначить планы на будущее.

Обозначенный период особенно важным выдался для жителей Белоруссии. Впервые за долгое время граждане выразили несогласие с проводимой Александром Лукашенко политикой.

Аналитик Александр Шпаковский выразил мнение касательно того, в каком моральном статусе сейчас находится Батька. По словам эксперта, по позициям Лукашенко нанесен существенный удар, но тефлоновый диктатор не только его выдержал, но и вышел победителем в сложившейся ситуации.

Главными ошибками белорусского президента Шпаковский назвал пренебрежение современными технологиями. Как известно, социальные Сети сыграли значительную роль в противостоянии власти и народа.

Кроме того, Лукашенко в этом году проводил очень некачественную пиар-кампанию. Лишь под конец 2020-го он стал ездить по больницам и вновь выстраивать образ “отца нации”.

Так или иначе, Батька выглядит довольно уверенным в своих силах. Неверные ходы можно списать на некорректную работу государственных институтов. Сам Лукашенко заслуженно одержал моральную победу, которая поможет ему продержаться у власти еще долго.



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