Врач объяснил отсутствие повышенной температуры у некоторых людей

26.12.2020, 16:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Немецкий врач Майкл Фельд объяснил, почему у некоторых людей при болезни не поднимается температура. По его словам, отсутствие данного симптома не означает, что патология не может развиться в более серьезную.

Обычно повышенная температура тела наблюдается при вирусных или же бактериальных инфекциях. Однако у некоторых людей отсутствуетданный признак. Доктор Майкл Фельд заявил, что он является очень важным для организма, поскольку за счет лихорадки осуществляется борьба с инфекцией. Когда в организм проникают патогены, продуцируются вещества-посредники. Цитокины достигают гипоталамуса, поэтому поднимается температура тела. Смерть многих вирусов и бактерий происходит при показателях 38,5 градусах Цельсия.

Существуют разнообразные причины, почему у некоторых людей не поднимается температура. Во многом это можно объяснить генетическими особенностями организма. С годами иммунная система начинает работать хуже, поэтому процесс борьбы с заболеваниями становится более трудным.

Отсутствие лихорадки может быть опасным симптомом. Небольшое повышение температуры тела запускает метаболические процессы и делает более эффективной борьбу с первоначальным возбудителем патологии. Лихорадка заставляет людей больше спать, а в это способствует выздоровлению. Когда, например, при пневмонии нет повышенной температуры тела, сложно поставить точный диагноз. Медик советуют людям с такой особенностью более внимательно присматриваться к другим симптомам, чтобы вовремя распознать заболевание.